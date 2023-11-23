В Приморье прошел строительный форум-выставка с участием компаний из разных городов России

Знаковое событие, посвящённое развитию строительной отрасли — Приморский строительный Форум-Выставка "Качество и Безопасность", прошел с 16 по 18 ноября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Главной целью мероприятия стало создание платформы для взаимодействия между государственными органами, представителями бизнеса и экспертами в области строительства. На трёхдневной строительной выставке были представлены компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре и других городов Приморья. На мероприятии была представлена и лизинговая компания CARCADE — в статусе "Партнёр стратегической сессии Форума".
Посетители выставки оценили масштаб способов решения производителями и субъектами МСП непростых задач, ознакомились с высокотехнологичной продукцией и спектром сопровождающих услуг, которые отвечают современным нормативам качества и потребностям рынка. Приморский строительный Форум-Выставка ежегодно проводится при поддержке Министерства строительства Приморского края.
Представители CARCADE консультировали участников выставки-форума по особенностям применения лизинга как финансового инструмента для развития сектора предпринимательства различных организационно-правовых форм в строительной сфере. После официальной церемонии открытия прошла сессия на тему: "Актуальные аспекты качества и безопасности строительства".
Основой для обсуждения во время проведения деловой программы стали актуальные вопросы жилищного строительства. Особое внимание было уделено ценообразованию, развитию стройиндустрии, мерам поддержки отрасли и обеспечению кадрами. Директор представительства компании CARCADE во Владивостоке Олеся Овечкина выступила в качестве эксперта с докладом о преимуществах использования лизинга для финансирования строительной и специальной техники.
"Приморский строительный Форум-Выставка — это важная локальная площадка для взаимовыгодного обмена опытом и контактами, которую мы не могли пропустить. Несмотря на то что представительство CARCADE во Владивостоке открылось уже два года назад, портфель динамично развивается, а партнёрская коммуникация налажена, нашей миссией на мероприятии стала более подробная презентация деятельности компании и укрепление деловых связей на более широкую аудиторию. Ведь посетителями выставки стали не только жители Приморского края и непосредственно Владивостока, но и ближайших регионов — например, за консультацией и КП к нам обращались представители бизнеса из Хабаровска, Красноярска, Благовещенска. Нам удалось не только достигнуть целей по расширению пула связей, но и подтвердить свои гипотезы и экспертность в финансировании клиентов из строительной сферы", — прокомментировала событие Олеся Овечкина.
По ее словам, специфика рынка Дальнего Востока влияет на предпочтения клиентов в сфере лизинга, именно поэтому компания сфокусирована на усовершенствовании продуктов и спецпредложений на грузовой транспорт и спецтехнику для бизнеса, которые являются наиболее востребованными в настоящее время.
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