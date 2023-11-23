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Газовая отрасль ТЭК

Водолазы обследовали переходы магистральных газопроводов через Куйбышевское водохранилище

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе села Подстепки Ставропольского района прошли плановые приборно-водолазные работы на объекте "Газпром трансгаз Самара" — подводном переходе через Куйбышевское водохранилище магистрального газопровода "Челябинск — Петровск". Это один из видов работ по подготовке объектов предприятия к работе в осенне-зимний период.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Специалисты сверили реальное положение ниток магистрального газопровода с проектным, обследовали береговую линию на предмет возможных размывов в зоне нахождения газопровода, замерили глубину залегания трубы в грунте — под влиянием течения она может меняться. Провели обследование дна на предмет наличия посторонних предметов в охранной зоне газопровода. Чаще всего водолазы находят стволы деревьев, которые по весне приносит "большой водой". Иногда находят и лодочные моторы. В этот раз была обнаружена покрышка от грузового автомобиля, которую благополучно подняли со дна.

Подводные переходы магистральных газопроводов через Куйбышевское водохранилище являются одними из самых протяженных переходов газовых магистралей через судоходные реки, и диагностику здесь проводят ежегодно.

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