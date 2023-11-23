Жителя Самарской области подозревают в попытке подкупить автоинспектора

В Самарской области задержали 36-летнего мужчину по подозрению в попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В октябре мужчину остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить медосвидетельствование, но лишиться прав не хотел. Чтобы избежать наказания, автомобилист предложил правоохранителям взятку и положил в бардачок автомобиля 10,2 тыс. рублей. Однако автоинспектор брать деньги не стал и рассказал обо всем руководству.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.