Жителя Самарской области подозревают в попытке подкупить автоинспектора

В Самарской области задержали 36-летнего мужчину по подозрению в попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре мужчину остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить медосвидетельствование, но лишиться прав не хотел. Чтобы избежать наказания, автомобилист предложил правоохранителям взятку и положил в бардачок автомобиля 10,2 тыс. рублей. Однако автоинспектор брать деньги не стал и рассказал обо всем руководству.