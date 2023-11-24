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Происшествия

Подрядчик, сорвавший ремонт в самарской школе, угодил в черный список

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ООО "Блиц" попало в недобросовестный реестр поставщиков, сорвав подряд на ремонт в школе № 163. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного введомства.

В антимонопольную службу обратились представители школы № 163, которые сообщили, что ООО "Блиц" ненадлежащим образом исполнило контракт суммой 1,5 млн рублей на ремонт санузлов и душевых школьного спортзала. Представители образовательного учреждения потребовали включить сведения о компании в Реестр недобросовестных поставщиков.

Выяснилось, что ООО халатно отнеслось к исполнению вышеуказанного контракта: выполняло работы с нарушением сроков. В связи с этим ремонт не был сделан в полном объеме в установленный срок.

Заказчик, учитывая закон о контрактной системе, принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией, а самарское УФАС включило ее в черный список на два года.

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