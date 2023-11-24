Подрядчик, сорвавший ремонт в самарской школе, угодил в черный список

В Самаре ООО "Блиц" попало в недобросовестный реестр поставщиков, сорвав подряд на ремонт в школе № 163. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного введомства.
В антимонопольную службу обратились представители школы № 163, которые сообщили, что ООО "Блиц" ненадлежащим образом исполнило контракт суммой 1,5 млн рублей на ремонт санузлов и душевых школьного спортзала. Представители образовательного учреждения потребовали включить сведения о компании в Реестр недобросовестных поставщиков.
Выяснилось, что ООО халатно отнеслось к исполнению вышеуказанного контракта: выполняло работы с нарушением сроков. В связи с этим ремонт не был сделан в полном объеме в установленный срок.
Заказчик, учитывая закон о контрактной системе, принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией, а самарское УФАС включило ее в черный список на два года.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.