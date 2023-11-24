BMW горел ночью на ул. Ново-Садовой в Самаре

В четверг, 23 ноября, в 23:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома 106 "Н" на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль BMW. На его тушение были направлены восемь человек и две автоцистерны. Возгорание было ликвидировано в 23:23.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.