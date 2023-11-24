Два человека пострадали при столкновении трех машин у Тольятти

В пятницу, 24 ноября, в Ставропольском районе участником в 7:55 29-летний водитель автомобиля Lada Priora при обгоне на 3 км трассы "Димитровград - Узюково - Тольятти" выехал на встречную полосу, в месте, где такой выезд запрещен, и столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

От удара автомобиль Lada Priora продолжил движение и столкнулся с немаршрутным автобусом Ford Transit, который ехал без пассажиров со стороны с. Васильевка.

В областной полиции уточняют, что при ДТП водители легковых автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются