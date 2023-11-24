Два человека пострадали при столкновении трех машин у Тольятти

В пятницу, 24 ноября, в Ставропольском районе участником в 7:55 29-летний водитель автомобиля Lada Priora при обгоне на 3 км трассы "Димитровград - Узюково - Тольятти" выехал на встречную полосу, в месте, где такой выезд запрещен, и столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
От удара автомобиль Lada Priora продолжил движение и столкнулся с немаршрутным автобусом Ford Transit, который ехал без пассажиров со стороны с. Васильевка.
В областной полиции уточняют, что при ДТП водители легковых автомобилей получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства случившегося устанавливаются
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!