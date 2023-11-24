В Самаре сгорел Ford на ул. Осетинской

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В пятницу, 24 ноября, в 0:47, загорелась машина неподалеку от дома № 16 по ул. Осетинской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.