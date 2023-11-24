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ВТБ Лизинг увеличил число выданных в операционный лизинг новых легковых авто на 15%

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года в ВТБ Лизинге в операционный лизинг передано на 15% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь автопарк операционной аренды составляет 3 700 автомобилей. Положительная динамика связана с тем, что все больше юридических лиц стремится к оптимизации затрат и получению максимальной эффективности от автопарка. На фоне высоких цен на автомобили, запчасти и обслуживание операционный лизинг с фиксированным ежемесячным платежом является более подходящим инструментом для корпоративных пользователей. Об этом в ходе бизнес-завтрака руководители ВТБ Лизинг рассказали клиентам из крупных и средних предприятий сфер фармацевтики, FMCG, логистики и телекоммуникаций.

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал о ситуации на российском авторынке. По его словам, за 10 месяцев 2023 года продажи легковых автомобилей юридическим лицам увеличились на 50,6% и достигли 183 тысяч штук. При этом в лизинг передано 65% легковых автомобилей, то есть около 119 тысяч машин. Лидером по продажам новых легковых автомобилей юридическим лицам стала Lada (45 тысяч авто) или 17,3% от всех продаж марки.

По словам директора по операционному лизингу УКА Сергея Керкиса, автопарк компании состоит преимущественно из автомобилей марок Renault (20%), Chery (16%), Ford (13%), Geely (11%), Skoda (8%) и Lada (5%). За период с ноября 2022 по ноябрь 2023 год средний срок договоров операционного лизинга увеличился на 7% до 48 месяцев, а договорные пробеги варьируются от 30 тысяч до 200 тысяч км. В ближайших планах компании — внедрение новых продуктов, например, аренда электромобилей и автомобилей с пробегом, а также улучшение сервиса: расширение функционала личного кабинета клиента и переход на ЭДО.

УКА (входит в ГК ВТБ Лизинг) занимается операционным лизингом 11 лет. На сегодняшний день в клиентском портфеле компании 100 российских и международных компаний. Региональная сеть компании насчитывает 9 городов, а сервисным покрытием обеспечены автомобили более, чем в 155 городах страны.

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