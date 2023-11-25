На трассе М-5 под Самарой погиб водитель легковушки, врезавшийся в грузовик

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В субботу, 25 ноября, в Красноярском районе 22-летний водитель автомобиля Kia Rio в 0:20 на 1038 км трассы М-5 врезался в стоявший грузовик Mercedes, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области