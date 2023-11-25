Один человек погиб и один пострадал при массовом ДТП с грузовиками под Сызранью

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В субботу, 25 ноября, примерно в 14:15 под Сызранью между 903 и 904 км трассы М-5" произошло столкновение трех грузовых автомобилей: Volvo, Mercedes и Scania, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области