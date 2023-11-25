В Совете Федерации обсудили реализацию в регионах федерального проекта "Чистая страна"

На этой неделе в Верхней Палате сенаторы совместно с руководством Федерального экологического оператора, представителями федеральных органов власти, регионов и других заинтересованных сторон обсудили результаты работы в 2023 г. по ликвидации свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Мероприятие состоялось в соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному собранию. Итоги обсуждения реализации федерального проекта "Чистая страна" прокомментировал сенатор РФ, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов.

Как отметил сенатор, от эффективности реализации проекта "Чистая страна" во многом зависит качество жизни многих людей. Федеральный проект реализуется с 2018 года. За 5 лет его реализации было ликвидировано более 190 несанкционированных свалок. Благодаря этому улучшилось качество жизни более 20 миллионов человек. В рамках другого направления осуществляется ликвидация 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Андрей Кислов напомнил, что в только прошлом году в Самарской области были ликвидированы две крупные свалки твердых бытовых отходов — в Октябрьске и Чапаевске. Рекультивация свалки в Октябрьске началась еще весной 2021 г. на площади более трех гектаров. За 50 лет эксплуатации полигона на нем было захоронено 22 тыс. куб. отходов. Этот старейший полигон в регионе был закрыт десять лет назад. После ликвидации свалки в ходе замеров негативного влияния на почву не зафиксировано.

Вторую свалку ликвидировали в городе Чапаевске, где проживают более 70 тыс. человек. Глубокий овраг в черте города превратился в стихийную свалку, занявшую площадь два гектара. Там ликвидировано более восьми тысяч кубометров отходов, выполнены земляные работы, уложены экоматы, территория также рекультивирована.

Проект "Чистая страна" завершится в следующем году. Андрей Кислов обратил внимание, что с 2025 г. его продолжит более масштабный федеральный проект "Генеральная уборка", который позволит охватить все больше объектов для последующей рекультивации. Данный проект направлен на ликвидацию экологически опасных объектов. Среди них, к примеру, территория бывшего завода "Фосфор" в Тольятти.

По итогам обсуждения сенаторы приняли ряд решений, направленных на повышение эффективности реализации федеральных проектов в сфере экологии. Среди них — разработка методики определения плотности отходов на основании опыта регионов, которая позволит избежать рисков удорожания реализации природоохранных проектов.

Сенатор подчеркнул, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет постоянный контроль за реализацией этих федеральных проектов. "Совместно со всеми заинтересованными сторонами мы системно работаем над своевременным решением выявленных проблем для снижения негативного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду", — отметил Андрей Кислов.

В обсуждении приняли участие сенаторы, представители Минприроды России, Росприроднадзора, руководитель Проектного офиса федерального проекта "Чистая страна" Минприроды России Рауль Мишиев, генеральный директор ФГУП "Федеральный экологический оператор" Максим Погодин, аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, а также представители региональных органов власти.