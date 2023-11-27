Сотрудник нарколаборатории получил более 16 лет колонии и не смог оспорить приговор

В Самарской области сотрудник нарколаборатории не смог оспорить полученный ранее приговор. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

В марте 2022 г. сотрудники ведомства задержали 37-летнего мужчину и изъяли 34 кг метадона. Он через "закладки" организовал поставки прекурсоров, химических реагентов и лабораторного оборудования в Самарскую область для изготовления наркотиков. Готовый "товар" планировали сбывать в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях.

Самарский областной суд назначил мужчине 16 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Защиты подали апелляционную жалобу. Однако Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) не стал менять приговор первой инстанции.