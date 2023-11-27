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Муниципалитеты Власть и политика

На этой неделе состоится первое чтение бюджета Самары

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы аккумулируют и обсуждают предложения, собранные во время выездных совещаний комитетов, чтобы перейти к дальнейшему рассмотрению.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

По мнению спикера Алексея Дегтева, наиболее эффективным форматом работы над бюджетом является такой, при котором депутаты предварительно общаются с жителями, руководителями организаций социальной сферы, оценивают обстановку "на местах".

"Благодаря этому мы не только решаем текущие задачи, но и видим перспективу на несколько лет вперед", - сказал он.

Согласно проекту бюджета Самары на 2024 год, объем расходов планируется в сумме 22 млрд 281 миллион рублей. На "социалку" хотят направить свыше 10 млрд из них, а это около 45% от этой суммы.

Большую часть денег пустят на образование, прежде всего, ремонт школ и индексацию зарплат сотрудникам. Кроме того, продолжится модернизация школьных пищеблоков, вырастут расходы бюджета на питание учеников младших классов, чтобы повысить их качество. Депутаты также предложили выделить больше средств на спортивное уличное оборудование. Продолжат "прокачивать" детские оздоровительные лагеря. Помимо обновления материальной базы, предполагается дополнительная поддержка специалистов сферы образования.

Спортивные и культурные объекты тоже требуют серьезных финансовых вливаний. В следующем году планируется начать работы по объектам, которые десятилетиями стояли заброшенными. Завершается экспертиза проекта реконструкции бывшего кинотеатра "Юность" на улице Ново-Вокзальной - там разместится учреждение дополнительного образования на 500 мест. А в Зубчаниновке вслед за недавно открытым после реконструкции Домом культуры "Луч" восстановят еще один ДК - "Зубчаниновка".

По итогам работы все предложения профильных комитетов гордумы будут направлены для рассмотрения в бюджетный.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" в среду, 29 ноября.

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