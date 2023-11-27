В Самаре прошел уникальный урок об исчезающих видах животных и растений

"ЭкоСтройРесурс" и Самарский эколого-биологический центр провели необычное мероприятие для детей, подростков и студентов, которые интересуются экологией. На встречу пригласили соавтора Красной книги Самарской области, а затем устроили мастер-класс по изготовлению многоразовых шоперов.

Какие рыбы из семейства осетровых вымерли или уже на грани исчезновения в Самарской области? Почему увидеть на территории региона зеленого дятла и филина - редкая удача? Какие тюльпаны и лютики точно нельзя срывать для летней фотосессии?

На эти вопросы воспитанники эколого-биологического центра смогли получить ответы от соавтора "Красной книги Самарской области" Валентины Ильиной. Например, они узнали о том, что тюльпан Шренка, низкорослое луковичное растение с разноцветными цветками, занесен в Красную книгу не только Самарской области, но и всей России. А значит, ни в коем случае нельзя срывать, топтать и выкапывать их луковицы.

В двухтомнике Красной книги Самарской области - 286 видов растений и грибов, а также 276 видов животных. Одни из них уже считаются исчезнувшими на территории региона, у других значительно сокращается популяция. Венерин башмачок, кувшинка чисто-белая, ушастый еж, большая белая цапля, гадюка восточная - все эти животные и растения нуждаются в охране. Исследования ученых помогают заметить негативную тенденцию по сокращению их численности и принять меры к их защите. В ходе лекции ребятам рассказали о том, как нужно заботиться о природе и, главное, как не навредить.

"Главная мысль - наш мир, наша природа требуют от нас внимания, любви и защиты. Мы не можем быть только потребителями, мы должны заботиться о том, что нас окружает. Если растения и животные не могут хорошо себя чувствовать в природе, то, значит, нам тоже скоро будет очень нехорошо. Часто бывает так - приезжают экскурсии целыми автобусами, весна в разгаре, красиво кругом, цветут тюльпаны. Многие не задумываются о том, что это редкие растения, и собирают букеты. Букет увядает через полчаса, его выбрасывают, редкие растения убиты. К сожалению, чаще всего причина исчезновения видов - человеческий фактор", - рассказала соавтор Красной книги Самарской области, кандидат биологических наук Валентина Ильина.

Совместное мероприятие центра и "ЭкоСтройРесурса" собрало ребят разного школьного возраста. Все они активно интересуются экологией, сохранением природных ресурсов и защитой окружающей среды. Сотрудники экологического управления регоператора рассказали о том, как стихийные свалки, обилие пластиковых отходов и выброшенные батарейки влияют на окружающую среду, в том числе и на краснокнижные растения и животных.

Ребятам предложили создать альтернативу пластиковым пакетам - тканевую сумку для покупок с индивидуальным рисунком. Каждый участник мог выбрать из Красной книги животное или растение и нанести рисунок на свою многоразовую сумку. В результате у всех получились уникальные емкости для походов за покупками.

"Мы как региональный оператор выступаем за сокращение отходов и переход на многоразовые альтернативы привычных товаров. Все, что реально переработать (макулатуру, пластик, стекло, металл и другие фракции), можно сдавать в наш ЭкоПункт, участвовать в акциях ЭкоМобиля или отправлять в накопители, уже установленные на территории региона. Ну и, конечно, внедрять экопривычки, заботиться о природе и вести экологичный образ жизни", - отметила начальник отдела экопросвещения "ЭкоСтройРесурса" Елена Жменева.

Красную книгу Самарской области может изучить любой желающий. Два тома доступны на сайте Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.