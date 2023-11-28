Тело женщины обнаружено при тушении пожара в Сызрани

Во вторник, 28 ноября, примерно в 1:26 произошел пожар в доме на ул. Рижской в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи и мусор в квартире на площади 1 кв.м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 26 человек. Пожар удалось ликвидировать в 1:55.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 53-летней женщины.

Обстоятельства ее гибели устанавливаются. Выясняется причина пожара.