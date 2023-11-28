БК "Самара" уступил "Астане"

"Самара" уступила "Астане" в выездном матче Единой Лиги ВТБ — 66:83.

Прошло чуть больше трех минут с начала матча — и "Самара", позволив астанинцам выдать рывок 9:0, отпустила хозяев вперед: 4:11. А за четыре минуты до завершения стартового периода "Астана" вела уже 10 очков — 7:17. Но еще до конца четверти поставил сверху Джеймс Томпсон, попал издали Никола Ребич, дважды разобрался с защитниками Александр Гудумак, он же уже во второй десятиминутке отправил в цель треху, его примеру последовал Хейден Далтон — в какой-то момент самарцы сравняли счет (22:22). Впрочем, ровно до следующей атаки хозяев, когда те вернули себе лидерство, и к большому перерыву "Самара" все так же отставала — 32:37.

К середине третьей четверти отставание выросло уже до "-16" (37:53), а затем достигало и 18 очков. "Самару" не встряхнули ни 4 очка за 40 секунд от Раде Загораца, ни попадание Хейдена Далтона — на заключительную десятиминутку соперники выходили при комфортном преимуществе хозяев: 45:61. Никола Ребич и Михаил Кулагин попали издали, к середине периода еще одну дальнюю попытку реализовал Юрий Умрихин — но это позволило лишь немного подобраться к сопернику. А когда при "-15" после небольшой стычки площадку вынуждены были покинуть Джеймс Томпсон и Александр Гудумак, стало понятно: игру не спасти…