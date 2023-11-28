Альфа-Банк запустил проект Альфа-Сквош для предпринимателей

Проект Альфа-Сквош объединяет две парадигмы банка: здоровый образ жизни и поддержку предпринимателей. Тренировки для предпринимателей прошли в лучших сквош-клубах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Красноярска, Челябинска, Самары, Кирова и Перми.

В Самаре победителем регионального турнира стала Наталья Топорнина, директор ООО "ИТ-АБФ63". Она рассказала, что благодаря подготовке к соревнованиям, она открыла для себя такой увлекательный вид спорта, как сквош.

— Что вы раньше знали о сквоше?

— Можно сказать, ничего. Сквош стал для меня открытием — когда я узнала, что предприниматели, имеющие расчётный счёт в Альфа-Банке, могут бесплатно посещать тренировки по игре в сквош в своем городе. А теперь мне трудно представить свои выходные без этой игры.

— Давно вы сотрудничаете с Альфа-Банком?

— Моя фирма "ИТ-АБФ63" ведет деятельность с 2019 года, в Альфа-Банке открыты расчётный и рабочий счета. Также мы являемся партнером по агентскому вознаграждению. Больше того, я считаю себя маленьким сотрудником банка, так как постоянно пользуюсь сервисом по сверке личности клиентов и всем его предлагаю для работы.

Мы занимаемся ведением бухгалтерских услуг, открытием фирм — тоже через Альфа-Банк, подключением кассовых аппаратов, выпуском электронных подписей, тендерным сопровождением, оформлением банковских гарантий, настройкой рабочего места и подключением СБИС (сдачей отчетности в госорганы).

За все эти годы ни разу не разочаровалась — Альфа-Банк очень удобен в работе, быстро происходит оплата и менеджеры всегда на связи. Также Альфа-Банк делает самые классные подарки, и это очень радует всю мою команду.

— Вы стали победителем заключительного турнира в Самаре. Поделитесь своими впечатлениями от соревнований — что больше всего понравилось?

— Это было что-то нереальное, такое бывает, наверное, только в кино. До сих пор не верится, что я поучаствовала в этом грандиозном проекте. Впечатлила и великолепная организация турнира — все спланировано до мелочей, от тренировок до возвращения домой. Хочется, чтобы наши еженедельные встречи, азарт, соревнования — всё это продолжалось в будущем.

— Когда вы узнали, что победили и поедете в Эмираты — что почувствовали в этот момент? Сама поездка понравилась?

— Я вспоминаю эту шикарную поездку в Дубаи до сих пор — как сон. Отель был великолепный, шоу-программы, поездка в пустыню, яхта — безумно красиво и незабываемо. Изюминка на торте — это было появление Басты на финальном матче, его поддержка игрокам".

После этой поездки я еще больше полюбила Альфа-Банк и, приехав в Самару, начала более активно подключать к нему клиентов. Так как возможность прикоснуться к такой сказке есть у всех — не только у партнеров, но и у клиентов!

Победителем заключительного турнира Альфа Сквош среди партнёров банка стал Владимир Тройнов, Объединенное кредитное бюро, г. Москва. Первое место среди клиентов банка занял Александр Чеурин, предприниматель из Перми.

Все победители получили ракетки — точно такие же, как у чемпиона мира Мохаммеда Эль Шорбаги. Еще одним настоящим сюрпризом и "изюминкой" в насыщенной программе пребывания в Дубае стал визит известного репера — Баста "случайно" посетил заключительный матч, добавив восторгов зрителям.