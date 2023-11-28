Новикомбанк и Русфонд помогли белгородской областной детской больнице

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк совместно с Благотворительным фондом "Русфонд" помог Детской областной клинической больнице в Белгороде. Учреждению были переданы инструменты и медицинские изделия, необходимые для проведения операций, лечения и ухода за детьми с ожогами и обширными ранами, в том числе полученными в результате минно-взрывных повреждений.
Коллектив больницы получил большой и малый комплекты хирургических инструментов, травматологический комплект, расходные материалы (самофиксирующиеся бинты и пластыри, кровоостанавливающие жгуты, дыхательные контуры, хирургические перчатки, операционные простыни, катетеры), остро необходимые для проведения операций и ухода за пациентами. Оказанная помощь позволит сократить пребывание детей-пациентов в стационаре, ускорить их выздоровление, снизить риски послеоперационных осложнений.
Новикомбанк активно поддерживает социальные проекты в российских регионах, уделяя особое внимание наиболее актуальным запросам, в числе которых — помощь белгородской детской больнице. Главный врач Ирина Кизилова и коллектив медучреждения выразили признательность председателю правления Новикомбанка Елене Георгиевой и Русфонду.
"Социальная ответственность является такой же неотъемлемой частью работы Новикомбанка, как финансовая эффективность и расширение программ поддержки промышленных предприятий. Мы уже не первый год сотрудничаем с Русфондом по данному направлению. В прошлом году Новикомбанк и курируемое нами Воронежское отделение СоюзМаша России передали медицинское оборудование двум детским больницам Воронежа. В этом году мы приняли решение о выделении помощи Детской областной клинической больнице в Белгороде, которая особенно остро сейчас нуждается в поддержке", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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