В "РКС-Самара" стартует традиционная поощрительная акция к Новому году

У абонентов "Самарских коммунальных систем" есть хорошая традиция: перед новогодними праздниками получать подарки за добросовестную оплату полученных услуг. Поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов" стартует в начале декабря.

Акция проводится как для абонентов на прямых расчетах, так и для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Условия акции просты: не иметь долгов или оплатить их на момент обращения за поощрением, а также оплатить авансом декабрьский платеж. Все просто и уже привычно для постоянных добросовестных абонентов.

Среди компаний-абонентов будут определены самые надежные, кто уже не первый год являются добросовестными плательщиками и те, кто только в этом году заключили договор и строго соблюдают его условия.

Жители-участники получат небольшой сладкий сюрприз или скидку в 100 рублей на январский платеж. За подарками нужно будет обратиться в любой из центров обслуживания клиентов (ЦОК). Желающие получить скидку должны оставить обращение в ЦОКе или направить по электронной почте action@samcomsys.ru. Всем обязательно надо приложить квитанции об оплате.

Сейчас самое время спланировать платежи и ждать праздников с хорошим настроением. В новый год — без долгов!