В "РКС-Самара" стартует традиционная поощрительная акция к Новому году

У абонентов "Самарских коммунальных систем" есть хорошая традиция: перед новогодними праздниками получать подарки за добросовестную оплату полученных услуг. Поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов" стартует в начале декабря.
Акция проводится как для абонентов на прямых расчетах, так и для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Условия акции просты: не иметь долгов или оплатить их на момент обращения за поощрением, а также оплатить авансом декабрьский платеж. Все просто и уже привычно для постоянных добросовестных абонентов.
Среди компаний-абонентов будут определены самые надежные, кто уже не первый год являются добросовестными плательщиками и те, кто только в этом году заключили договор и строго соблюдают его условия.
Жители-участники получат небольшой сладкий сюрприз или скидку в 100 рублей на январский платеж. За подарками нужно будет обратиться в любой из центров обслуживания клиентов (ЦОК). Желающие получить скидку должны оставить обращение в ЦОКе или направить по электронной почте action@samcomsys.ru. Всем обязательно надо приложить квитанции об оплате.
Сейчас самое время спланировать платежи и ждать праздников с хорошим настроением. В новый год — без долгов!
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!