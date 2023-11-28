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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" стартует традиционная поощрительная акция к Новому году

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У абонентов "Самарских коммунальных систем" есть хорошая традиция: перед новогодними праздниками получать подарки за добросовестную оплату полученных услуг. Поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов" стартует в начале декабря.

Акция проводится как для абонентов на прямых расчетах, так и для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Условия акции просты: не иметь долгов или оплатить их на момент обращения за поощрением, а также оплатить авансом декабрьский платеж. Все просто и уже привычно для постоянных добросовестных абонентов.

Среди компаний-абонентов будут определены самые надежные, кто уже не первый год являются добросовестными плательщиками и те, кто только в этом году заключили договор и строго соблюдают его условия.

Жители-участники получат небольшой сладкий сюрприз или скидку в 100 рублей на январский платеж. За подарками нужно будет обратиться в любой из центров обслуживания клиентов (ЦОК). Желающие получить скидку должны оставить обращение в ЦОКе или направить по электронной почте action@samcomsys.ru. Всем обязательно надо приложить квитанции об оплате.

Сейчас самое время спланировать платежи и ждать праздников с хорошим настроением. В новый год — без долгов!

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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