Киномакс в "Аврора Молл" покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям Тинькофф "Толк — про финансы с толком"

С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Самаре в кинотеатре Киномакс, расположенном в "Аврора Молл" по адресу ул. Аэродромная, 47А, пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции "Толк — про финансы с толком". Это первый опыт для региона трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.
На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры.
В программу входят лектории от главных финансовых экспертов Росси, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.
Конференция по финансам и инвестициям "Толк — про финансы с толком" за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. Сейчас появляется много инвесторов разных возрастов: от школьника до пенсионера — далеко не каждый знает, как грамотно собрать свой первый инвест-портфель, во что вкладываться и на чем можно заработать деньги, чтобы закрыть кредиты и получать пассивный доход.
Показы пройдут:
- 29 ноября с 20:00 до 0:00
- 30 ноября с 20:00 до 0:00
- 1 декабря с 12:00 до 16:30
Показ конференции в кино проводится бесплатно. Показы доступны по предварительной регистрации, количество билетов ограничено. Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут посмотреть трансляцию на сайте проекта. Она доступна из всех уголков России и мира. Базовый просмотр онлайн доступен также бесплатно, за тарифы более высоких категорий слушатель получает доступ к дополнительным материалам и эксклюзивные опции, например, инвестиционные консультации. Билеты — на сайте проекта.
Каждый новый клиент Тинькофф Инвестиций, который купит билет, получит 1000 руб. на первую покупку ценных бумаг. Также у инвесторов будет возможность получить свой стартовый капитал в инвестициях — среди всех участников будет разыгран главный приз — 1 000 000 ₽ — и 100 призов по 10 000 ₽.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
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Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.