Киномакс в "Аврора Молл" покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям Тинькофф "Толк — про финансы с толком"

С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Самаре в кинотеатре Киномакс, расположенном в "Аврора Молл" по адресу ул. Аэродромная, 47А, пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции "Толк — про финансы с толком". Это первый опыт для региона трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.

На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры.

В программу входят лектории от главных финансовых экспертов Росси, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.

Конференция по финансам и инвестициям "Толк — про финансы с толком" за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. Сейчас появляется много инвесторов разных возрастов: от школьника до пенсионера — далеко не каждый знает, как грамотно собрать свой первый инвест-портфель, во что вкладываться и на чем можно заработать деньги, чтобы закрыть кредиты и получать пассивный доход.

Показы пройдут:

29 ноября с 20:00 до 0:00

30 ноября с 20:00 до 0:00

1 декабря с 12:00 до 16:30

Показ конференции в кино проводится бесплатно. Показы доступны по предварительной регистрации, количество билетов ограничено. Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут посмотреть трансляцию на сайте проекта. Она доступна из всех уголков России и мира. Базовый просмотр онлайн доступен также бесплатно, за тарифы более высоких категорий слушатель получает доступ к дополнительным материалам и эксклюзивные опции, например, инвестиционные консультации. Билеты — на сайте проекта.

Каждый новый клиент Тинькофф Инвестиций, который купит билет, получит 1000 руб. на первую покупку ценных бумаг. Также у инвесторов будет возможность получить свой стартовый капитал в инвестициях — среди всех участников будет разыгран главный приз — 1 000 000 ₽ — и 100 призов по 10 000 ₽.