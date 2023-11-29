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Общество

Яндекс.Карты обновили панорамы Самары

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яндекс.Карты обновили панорамы улиц Самары и впервые сняли ее дворы, парки и скверы. Снимки помогут изучить город: устроить виртуальную прогулку или заранее рассмотреть незнакомый маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Предыдущее большое обновление панорам Самары было два года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Пользователи могут проехать, например, по реконструированному Кряжскому шоссе или увидеть путепровод на Ново-Садовой улице.

На панорамы также попали парки и скверы Самары, например, Струковский сад, сквер Пушкина и смотровая площадка у стелы "Ладья". Кроме того, на снимках появились двор фахверкового дома и другие дворовые проезды города - теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций

Улицы снимали с помощью панорамомобиля с четырьмя камерами, установленными на крыше. А снимки мест, куда нельзя заехать на машине, делали операторы-пешеходы с помощью 360-градусной камеры. Съемки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 120000 снимков. Это более чем 1700 км улиц и 400 км дворовых проездов.

Чтобы посмотреть снимки, нужно включить на главном экране слой панорам. Синими линиями на карте обозначены улицы, снятые панорамомобилем, а точками - места, где снимок сделал пешеход.

Обновленные панорамы помогают Яндекс.Картам улучшать навигацию для водителей. С помощью компьютерного зрения со снимков считываются и добавляются на карту дорожные знаки, разметка, лежачие полицейские, светофоры и другие детали. Это позволяет точнее подсказывать водителям, с какой скоростью ехать, где повернуть или притормозить.

Яндекс.Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Также Карты прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Ежемесячно мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 90 млн человек.

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