ВТБ: спрос в ноябрьские распродажи за два года вырос на 20%

Группа ВТБ провела исследование потребительского спроса в дни ноябрьских распродаж, оценив транзакции по картам банка и данные с терминалов "Первого ОФД". Как показало исследование, в пиковые дни распродаж спрос вырос на 20% к аналогичному периоду 2021 года, а активность покупателей на распродаже "11.11" была выше, чем в "Черную пятницу".

Анализ транзакций по картам ВТБ показал, что популярность ноябрьских распродаж ежегодно растет: с 2021 года спрос (число покупок) в пиковые дни покупательской активности в ноябре вырос на 20% (и на 12% с 2022 года). Клиенты банка в дни ноябрьских распродаж ежегодно совершают более 100 млн покупок в наиболее популярных категориях товаров.

В период "Черной пятницы" — с 24 по 26 ноября — в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, россияне потратили на покупку товаров более 50 млрд рублей (статистика аналитического сервиса Продажи.рф). Число покупок увеличилось на 2%, а объем трат оказался на 16% больше, чем в 2022 году.

Больше всего вырос спрос на обувь — на 19% по числу покупок (+30% по объему трат), россияне купили более полумиллиона товаров на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Спрос на сувенирную продукцию вырос на 16% (+39% по тратам) — приобретено свыше 400 тысяч товаров на 130 млн рублей. Также вырос спрос на автотовары — на 13% по количеству покупок и на 24% по объему трат, россияне приобрели в этой категории около 2,5 млн товаров, заплатив свыше 1,4 млрд рублей. Товары для праздников в этом году приобретали на 10% чаще (+29% по тратам) — оплачено более 708 тысяч покупок на сумму свыше 115 млн рублей.

Активность покупателей в период "Черной пятницы" оказалась в этом году на 4% ниже, чем в дни "Всемирного дня шопинга" (10-12 ноября). Однако эксперты все равно называют эту распродажу успешной — объем трат населения был выше средних значений октября.

В "Черную пятницу", по сравнению с распродажей "11.11", спрос на обувь вырос на 16%, на сувенирную продукцию и товары для взрослых — на 13%, на товары для спорта и активного отдыха — на 8%. В преддверии новогодних торжеств набирали популярность товары для праздника: рост почти в полтора раза к предыдущим дням распродажи. При этом 10–12 ноября на 15% был выше спрос на электронику, на 12% больше покупали товаров для стройки и ремонта.

"Распродажи ноября уже довольно сложно отделить друг от друга, поскольку скидки действуют практически весь месяц. Тем не менее пик спроса на популярные акционные товары обычно приходится на конец недели — с пятницы по воскресенье, поскольку именно в это время у покупателей появляется возможность посетить магазины или без спешки выбрать товары на сайте. Мы оценили объемы трат и количество транзакций в этот временной промежуток и видим, что спрос на товары и услуги в ноябре 2023 года вырос. Раньше покупатели с недоверием относились к таким масштабным акциям, поскольку продавцы под видом скидок иногда даже завышали цену, но сегодня системы мониторинга цен на маркетплейсах и высокая конкуренция на рынке повышают уровень доверия покупателей и популярность распродаж", — комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф.