В Самарской области отправится в суд уголовное дело об убийстве, замаскированном под пожар

В Самарской области заканчивают расследование жестокого убийства, которое пытались скрыть пожаром. Преступление произошло в Сызрани 9 августа.
Сообщалось, что в одной из квартир случилось возгорание. На месте нашли труп мужчины. Однако выяснилось, что погиб он вовсе не из-за огня. По предварительной версии, мужчина выпивал с приятелем. Вдруг они поссорились, а потом один ударил другого ножом. Чтоб скрыть преступление, нападавший попытался инсценировать пожар. Как сообщали в СУ СКР по Самарской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
По данным Волга Ньюс, фамилия подозреваемого - Алмакаев.
Как сообщают правоохранительные органы, его уголовное дело должно отправиться в суд уже на следующей неделе. А судя по данным сайта областного суда, 27 ноября Алмакаев безуспешно обжаловал меру пресечения.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.