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Преступления Происшествия

В Самарской области отправится в суд уголовное дело об убийстве, замаскированном под пожар

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области заканчивают расследование жестокого убийства, которое пытались скрыть пожаром. Преступление произошло в Сызрани 9 августа.

Сообщалось, что в одной из квартир случилось возгорание. На месте нашли труп мужчины. Однако выяснилось, что погиб он вовсе не из-за огня. По предварительной версии, мужчина выпивал с приятелем. Вдруг они поссорились, а потом один ударил другого ножом. Чтоб скрыть преступление, нападавший попытался инсценировать пожар. Как сообщали в СУ СКР по Самарской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным Волга Ньюс, фамилия подозреваемого - Алмакаев.

Как сообщают правоохранительные органы, его уголовное дело должно отправиться в суд уже на следующей неделе. А судя по данным сайта областного суда, 27 ноября Алмакаев безуспешно обжаловал меру пресечения.

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