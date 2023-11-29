Инженера АвтоВАЗа подозревают в разглашении коммерческой тайны

В Самарской области задержали инженера-конструктора АО "АвтоВАЗ" по подозрению в разглашении коммерческой тайны. Об этом сообщает региональное УФСБ.
По версии правоохранителей, женщина в корыстных интересах предоставила третьим лицам доверенные ей сведения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.