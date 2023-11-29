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Преступления Происшествия

Инженера АвтоВАЗа подозревают в разглашении коммерческой тайны

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали инженера-конструктора АО "АвтоВАЗ" по подозрению в разглашении коммерческой тайны. Об этом сообщает региональное УФСБ.

По версии правоохранителей, женщина в корыстных интересах предоставила третьим лицам доверенные ей сведения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ.

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