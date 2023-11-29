В Отрадном мужчину подозревают в убийстве сына-подростка

В Отрадном Самарской области возбудили уголовное дело из-за убийства 16-летнего парня. По версии следствия, это сделал его пьяный отец.
Информация о трагедии сначала появилась в соцсетях. Сообщалось, что 16-летний студент техникума жил с отцом, а мать умерла несколько лет назад. На днях мужчина выпил, и у него случился конфликт с сыном. После этого, по предварительной версии, он зарезал своего ребенка.
Молодой человек скончался до приезда "скорой помощи", которую вызвала сестра парня. Известно, что подростка характеризовали положительно, он учился в Отрадненском нефтяном техникуме на первом курсе.
В Следственном комитете редакции Волга Ньюс подтвердили, что по факту убийства возбудили уголовное дело. Отец погибшего задержан.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.