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Преступления Происшествия

В Отрадном мужчину подозревают в убийстве сына-подростка

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области возбудили уголовное дело из-за убийства 16-летнего парня. По версии следствия, это сделал его пьяный отец.

Информация о трагедии сначала появилась в соцсетях. Сообщалось, что 16-летний студент техникума жил с отцом, а мать умерла несколько лет назад. На днях мужчина выпил, и у него случился конфликт с сыном. После этого, по предварительной версии, он зарезал своего ребенка.

Молодой человек скончался до приезда "скорой помощи", которую вызвала сестра парня. Известно, что подростка характеризовали положительно, он учился в Отрадненском нефтяном техникуме на первом курсе.

В Следственном комитете редакции Волга Ньюс подтвердили, что по факту убийства возбудили уголовное дело. Отец погибшего задержан.

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