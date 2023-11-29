Мэрия Самары отказала в застройке крупного участка на Пятой просеке

Власти Самары в лице главы департамента градостроительства Василия Чернова отказала ООО "Волго-Камская транспортная компания" в застройке двух земельных участков.

В частности, речь идет об участке площадью 10 тыс. кв. метров, расположенном на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары (квадрат между лицеем "Спутник", школой № 26, ГСК № 613 и сквером "Леснуха"). Заявитель просил переоформить правовую зону с Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения) на Ж-3 (зона смешанной жилой застройки) и планировал возвести здание для использования под бытовое обслуживание.

"Изменение зонирования в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации не представляется возможным, — сформулировали в мэрии причину отказа. — Отказать в рассмотрении на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара".

Напомним, в начале февраля 2023 года стало известно, что собственник земли, ООО "Волго-Камская транспортная компания", планирует продать указанный участок под строительство очередного многоэтажного жилого дома. Начальная цена лота составляла 65 млн рублей.

Кроме того, компания получила отказ и по другому объекту — земельному участку в 3,9 тыс. кв. метров на проезде Георгия Митирева, 14 в Октябрьском районе Самары. Территория предназначалась для использования под многоэтажную жилую (высотную) застройку. ООО просило изменить зонирование с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I–II класса вредности) на Ж4 (многоэтажное строительство, объекты коммерческого и социального назначения).

"Изменение зонирования в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации не представляется возможным. Отказать в рассмотрении на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара", — отмечается в документе, подписанном Василием Черновым.