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Стали известны лучшие премиальные дебетовые карты Mir Supreme

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme в ноябре 2023 года, проанализировав предложения топ-20 розничных банков страны.

Как отмечается в исследовании, программа лояльности НСПК для карт Mir Supreme, по сути, удваивает возможности премиальных клиентов. Она действует по всей России и совершенно бесплатна. При этом НСПК регулярно проводит акции с различными магазинами, туроператорами, кафе и сервисами. Это позволяет держателям карт Mir Supreme совершать привычные покупки с повышенным кешбэком и скидками.

Авторы рейтинга проанализировали дебетовые карты Mir Supreme топ-20 банков и рассчитали наиболее выгодные клиентам варианты. При составлении рейтинга принимались в расчет стоимость выпуска и обслуживания статусной карты, максимально возможный процент кешбэка, размер бонусов, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, а также значимость банка на финансовом рынке.

В результате лучшей была признана премиальная дебетовая карта Mir Supreme банка "Открытие", второе место у банка ЗЕНИТ, третье занял Почта Банк.

Гид потребителя

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