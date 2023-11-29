В Самаре дерево упало на проезжавшую иномарку

Во вторник, 28 ноября, в Самаре дерево упало на автомобиль. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГИБДД Самары.
По данным автоинспекторов, в 18:00 напротив дома №136 по пр. Юных Пионеров дерево упало на проезжавший мимо Hyundai Accent, за рулем которого была 44-летняя женщина.
Автомобилистке оказали разовую медицинскую помощь на месте. Машина получила серьезные повреждения.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!