В Жигулевске будут судить мужчину, угрожавшего инспектору заповедника гранатой

В Жигулевске отправилось в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он угрожал представителю власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 г. слесарь ТСЖ выпивал с приятелями на территории Жигулевского заповедника. Компанию заметил государственный инспектор и потребовал пойти с ним для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Мужчины не захотели подчиниться и попытались уйти. А один из них вытащил предмет, похожий на боевую гранату, и выдернул предохранительное кольцо. Угрожая этим предметом инспектору, он сказал, что компания уходит.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.