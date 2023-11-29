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Преступления Происшествия

В Жигулевске будут судить мужчину, угрожавшего инспектору заповедника гранатой

ЖИГУЛЕВСК. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске отправилось в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он угрожал представителю власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 г. слесарь ТСЖ выпивал с приятелями на территории Жигулевского заповедника. Компанию заметил государственный инспектор и потребовал пойти с ним для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Мужчины не захотели подчиниться и попытались уйти. А один из них вытащил предмет, похожий на боевую гранату, и выдернул предохранительное кольцо. Угрожая этим предметом инспектору, он сказал, что компания уходит.

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