Исследование "Росгосстраха" и Sokolov: для уверенности в завтрашнем дне каждому россиянину нужно 1,6 кг золота в год

Чтобы чувствовать себя спокойно и комфортно, россиянам нужно иметь около 32 золотых слитков по 50 граммов — это закроет годовую потребность в самых важных материальных благах, следует из "Золотого стандарта", который рассчитали СК "Росгосстрах" совместно с аналитическим центром ювелирного бренда Sokolov. Самой дорогостоящей позицией "Золотого стандарта" оказалась квартира, а самыми желанными — качественная медицина, финансовая подушка безопасности и стабильный доход.

Индикатор рассчитывался как совокупная стоимость благ, необходимых для комфортной и спокойной жизни, переведенная в золотые слитки. За эталон был принят слиток весом 50 грамм. Его цена по состоянию на 27 ноября составляла 304 209 рубля.

Данные по самым ценным благам определены методом опроса 1524 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, какие материальные блага им необходимы, чтобы жить спокойно и комфортно. Самыми важными для россиян оказались жилье, доступ к качественной медицине, в том числе платной, стабильный доход, финансовая подушка безопасности и возможность получить хорошее образование. Каждый из перечисленных вариантов ответа выбрали более 50% опрошенных.

Блага из топ-5 были ранжированы по количеству респондентов, отдавших за них свои голоса. Затем средняя стоимость каждой материальной ценности была переведена в золотые слитки:

Качественная медицина. Этот фактор оказался на первом месте среди наиболее важных для спокойствия и комфорта россиян — его отметили 66% респондентов. Средняя стоимость годового полиса добровольного медицинского страхования по России составляет 40 380 рублей или 0,13 золотого слитка в год.

"Качественная медицина является наибольшей ценностью для россиян. Данное благо оказалось для большинства жителей страны важнее высокого уровня доходов и жилья. И это неудивительно, ведь здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. Мы видим рост спроса на услуги ДМС даже в тех населенных пунктах, где практически нет платных клиник, и, следовательно, сложно организовать клиенту медицинскую помощь вне рамок системы ОМС. Поэтому сейчас мы начали предлагать полисы с транспортной составляющей — при необходимости наша компания оплатит дорогу к месту проведения диагностики или операции", — рассказывает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Финансовая подушка безопасности. Это благо назвали необходимым 65% респондентов.

По мнению 37% россиян, размер финансовой подушки безопасности должен составлять от 300 000 до 500 000 рублей, а еще 16% хотели бы иметь запас денежной прочности в диапазоне от 700 000 до 1 млн рублей. В среднем в год россиянам необходимо 466 666 рублей или 1,5 золотых слитка (по 0,12 слитка в месяц).

Стабильный доход. Он оказался важен также для 65% опрошенных.

Большинство (77%) россиян считают, что для спокойной и комфортной жизни ежемесячный доход должен составлять до 500 000 рублей, а по мнению 7% — от 1 миллиона рублей. Среднее значение по уровню желаемого ежемесячного дохода составило 300 000 рублей или 0,98 золотых слитка в месяц. В год таким образом россиянам необходимо 11,8 слитка в год.

Интересно, что большинство россиян стремятся к большей финансовой независимости и хотели бы увеличить свой доход. Сейчас около половины опрошенных (47%) зарабатывают до 100 000 в месяц, 22% — от 100 000 до 300 000 рублей и 31% — выше 300 000 рублей в месяц.

Увеличить свой уровень дохода россияне планируют разными способами. Почти четверть (22%) респондентов собираются заняться инвестированием, 17% планируют сменить работу на более высокооплачиваемую, а 15% — найти дополнительную подработку или ожидают повышения по службе. Лишь 12% опрошенных хотят открыть свой бизнес, а еще 6% — надеются просто удачно выйти замуж или жениться.

Доступ к хорошему образованию. Это благо считают обязательным 60% россиян.

Средняя годовая стоимость обучения в российском университете составляет 186 032 рублей. То есть за 5 лет обучение обойдется в среднем в 930 160 рублей. При переводе в золото высшее образование обойдется в 3 слитка за пять лет или по 0,6 слитка в год.

Собственное жилье. Его считают обязательным для спокойствия и комфорта 59% россиян.

Средняя стоимость квадратного метра по России составляет 110 596 рублей. При расчете мы использовали квартиру площадью 50 м², средняя цена которой по стране составила в 2023 году 5 529 800 рублей. В переводе в золото стоимость квартиры в этом году составляет 18,1 золотых слитка. Это самая дорогостоящая материальная ценность для россиян.

Таким образом, "Золотой стандарт" с учетом всех топ-5 благ составляет на сегодняшний день 32,1 золотых слитка в год.

В ходе опроса россияне также называли и другие, менее значимые для них блага. Среди них оказалась возможность путешествовать по России и за ее пределами — она важна для 46% респондентов. Еще 40% опрошенных хотели бы иметь собственный автомобиль. В пересчете на золотые слитки стоимость этих благ составит 0,5 и 8,5 золотых слитка в год соответственно.

Благо Средняя цена Количество золотых слитков в год ● Финансовая подушка безопасности 466 666 рублей 1,5 золотых слитка ● Стабильный доход 300 000 рублей в месяц 11,8 золотых слитка ● Качественная медицина (годовой ДМС) 40 380 рублей 0,13 золотых слитка ● Собственное жилье (50 кв метров) 5 529 800 рублей 18,1 золотых слитка ● Доступ к хорошему образованию (5 лет) 930 160 рублей 0,6 золотых слитка

Итого: 32,1 золотых слитка

Для большего спокойствия в завтрашнем дне россиянам нужно еще 9 слитков весом по 50 г.