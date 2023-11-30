В Тольятти опытный водитель на ВАЗе сбил "новичка" и оказался в больнице

В среду, 29 ноября, в Тольятти в 13:08 38-летний водитель на ВАЗ-2107 при выезде с парковки торгового центра не предоставил преимущества в движении Lada Granta.

С места ДТП госпитализирован водитель "семерки". По данным полицейских, его водительский стаж составляет 19 лет, за последние восемь лет за нарушения ПДД РФ к ответственности не привлекался, ранее в ДТП не участвовал.

Стаж управления транспортными средствами 18-летнего водителя Granta — 7 месяцев, за это время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ житель Тольятти привлекался три раза.