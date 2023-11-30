В Тольятти опытный водитель на ВАЗе сбил "новичка" и оказался в больнице

В среду, 29 ноября, в Тольятти в 13:08 38-летний водитель на ВАЗ-2107 при выезде с парковки торгового центра не предоставил преимущества в движении Lada Granta.
С места ДТП госпитализирован водитель "семерки". По данным полицейских, его водительский стаж составляет 19 лет, за последние восемь лет за нарушения ПДД РФ к ответственности не привлекался, ранее в ДТП не участвовал.
Стаж управления транспортными средствами 18-летнего водителя Granta — 7 месяцев, за это время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ житель Тольятти привлекался три раза.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!