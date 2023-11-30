В четверг, 30 ноября, в Тольятти открывается движение по путепроводу на ул. Вокзальной.

"В 10:00 переключим режим работы светофора, и можно будет ехать!", - сообщает мэр города Николай Ренц.

Почти семь лет путепровод был закрыт из-за аварийного состояния. В этом году на объекте выполнен капитальный ремонт, а фактически — построен новый путепровод.