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Преступления Происшествия

Дело о драке мигранта-водителя с пассажиром автобуса в Самаре перешло под контроль СК РФ

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии между местным жителем и водителем-мигрантом в Самарской области.

В соцмедиа сообщается, что в Самаре мигрант, являющийся водителем автобуса, напал на пассажира. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано ходатайство перед прокурором об изъятии материала проверки по данному факту в свое производство.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад по ситуации.

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