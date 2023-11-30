Дело о драке мигранта-водителя с пассажиром автобуса в Самаре перешло под контроль СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии между местным жителем и водителем-мигрантом в Самарской области.

В соцмедиа сообщается, что в Самаре мигрант, являющийся водителем автобуса, напал на пассажира. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано ходатайство перед прокурором об изъятии материала проверки по данному факту в свое производство.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад по ситуации.