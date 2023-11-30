Дело о драке мигранта-водителя с пассажиром автобуса в Самаре перешло под контроль СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии между местным жителем и водителем-мигрантом в Самарской области.
В соцмедиа сообщается, что в Самаре мигрант, являющийся водителем автобуса, напал на пассажира. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано ходатайство перед прокурором об изъятии материала проверки по данному факту в свое производство.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад по ситуации.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.