"Логично жить экологично": "Ингосстрах" подвел итоги экологической акции

"Ингосстрах", как социально ответственная компания, продолжает внедрять новые ESG-инициативы. Осенью сотрудники компании участвовали в опросах, посещали лекции и тренинги, а также делали свой вклад в экологию.

Так, с августа по сентябрь в трех офисах Москвы прошла акция "Логично жить экологично" — сотрудники "Ингосстраха" собирали пластиковые крышечки от бутылок и канистр в специальные контейнеры. По итогам акции в компании собрали 56 кг крышечек: 10 кг — в офисе на Пятницкой, 15 кг — в офисе на Лесной и 31 кг — в офисе на Рочдельской.

Все собранные крышечки были переданы в экоцентр "Сборка" для дальнейшей переработки. В 2024 году компания планирует проведение таких акций в нескольких филиалах "Ингосстраха": коллеги планируют сдавать не только крышечки, но и пластиковые бутылки и батарейки. Сейчас эти идеи находится в проработке.

В новом году "Ингосстрах" планирует продолжать проведение различных ESG-активностей. Среди них — организация донорских дней в компании, экологические акции и лекции по темам устойчивого развития.