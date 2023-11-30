Под Самарой задержали мигранта, подозреваемого в распространении героина

В районе ж/д станции "Липяги" в Новокуйбышевске оперативники самарской транспортной полиции задержали 26-летнего гражданина одной из стран Средней Азии с наркотиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.
При личном досмотре у него изъяли 160 свертков с героином общей массой более 300 граммов. Мужчина жил в другом регионе, а в Самарскую область приехал, чтобы сделать "закладки" с наркотиком.
Также правоохранители нашли в Новокуйбышевске уже сделанных 29 тайников, в которых было еще более 50 г героина.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела и отправили его под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.