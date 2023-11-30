Под Самарой задержали мигранта, подозреваемого в распространении героина

В районе ж/д станции "Липяги" в Новокуйбышевске оперативники самарской транспортной полиции задержали 26-летнего гражданина одной из стран Средней Азии с наркотиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

При личном досмотре у него изъяли 160 свертков с героином общей массой более 300 граммов. Мужчина жил в другом регионе, а в Самарскую область приехал, чтобы сделать "закладки" с наркотиком.

Также правоохранители нашли в Новокуйбышевске уже сделанных 29 тайников, в которых было еще более 50 г героина.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела и отправили его под стражу.