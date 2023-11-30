Банк "Открытие" второй год подряд признается лучшим ипотечным банком России

Банк "Открытие" второй раз подряд стал победителем ежегодной премии Frank Mortgage Award в номинации "Лучший ипотечный банк 2023". Кроме того, банк получил награду в номинации "Лучшая работа ипотечного менеджера".

Аналитическое агентство Frank RG представило результаты самого масштабного в России исследования рынка ипотеки и наградила лучшие ипотечные банки страны. При проведении исследования "Ипотека в России 2023" были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, а также опрошены более 2,3 тысяч ипотечных клиентов и проведены 24 интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

В основной номинации "Лучший ипотечный банк 2023" "Открытие" получил высшую награду по результатам Benchmark-исследования, анализа цифрового сервиса, продуктового предложения, а также изучения удовлетворенности клиентов.

В номинации "Лучшая работа ипотечного менеджера" банк "Открытие" набрал максимальный балл по уровню удовлетворенности клиентов обслуживанием ипотечного менеджера среди участников клиентского исследования.

"Мы гордимся тем, что "Открытие" признан лучшим ипотечным банком страны второй год подряд. Наша команда прикладывает максимум усилий, чтобы предложить клиентам наиболее удобные сервис и продукты, а также комфортные условия оформления и обслуживания ипотечных кредитов. Благодаря этому менеджерам банка удается в полной мере удовлетворить потребности каждого клиента, а "Открытию" — удерживать лидирующие позиции на рынке", — отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба "Ипотека" банка "Открытие".

Банк "Открытие" предлагает заемщикам ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, рефинансирование действующей ипотеки, а также участвует в государственных программах льготной ипотеки — "Семейная ипотека", "Ипотека с господдержкой", "ИТ-ипотека".

Подробнее с условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.