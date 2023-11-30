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Общество

В первый день зимы в Самарской области ожидается сильный снег

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 декабря, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

"Ночью и утром 1 декабря местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы".

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения. По возможности, воздержитесь от дальних поездок.

Пешеходы, старайтесь не находиться возле рекламных щитов и опорных конструкций;
подберите нескользящую обувь;
будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;
пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

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