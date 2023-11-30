В первый день зимы в Самарской области ожидается сильный снег

В пятницу, 1 декабря, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
"Ночью и утром 1 декабря местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы".
Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения. По возможности, воздержитесь от дальних поездок.
Пешеходы, старайтесь не находиться возле рекламных щитов и опорных конструкций;
подберите нескользящую обувь;
будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;
пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))