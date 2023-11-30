В первый день зимы в Самарской области ожидается сильный снег

В пятницу, 1 декабря, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

"Ночью и утром 1 декабря местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы".

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения. По возможности, воздержитесь от дальних поездок.

Пешеходы, старайтесь не находиться возле рекламных щитов и опорных конструкций;

подберите нескользящую обувь;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.