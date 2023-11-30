Во весь голос: "Ростелеком" внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

"Ростелеком" расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса "Виртуальная АТС". Новый модуль, реализованный на базе технологии Text-to-Speech (TTS¹), автоматически преобразовывает текстовые данные в голосовые сообщения. Использование такого инструмента автоматизирует опросы и телемаркетинг, позволяя увеличить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами.
Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС "Ростелекoма" в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги "Виртуальная АТС".
"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования технологий, которые лежат в основе наших продуктов и услуг. Запуск модуля TTS является еще одним шагом в этом направлении. Мы уверены, что новый инструмент будет полезен для многих компаний, поможет им сэкономить время и ресурсы", — сказала Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" ПАО "Ростелеком".
Платформа цифровых коммуникаций "Виртуальная АТС" — одно из самых востребованных решений в линейке цифровых сервисов для бизнеса, которые предлагает "Ростелеком". Компания лидирует на российском рынке по количеству клиентов виртуальной АТС. На платформе внедрены такие сервисы, как аналитика речи, колтрекинг, авторизация по звонку и другие интеллектуальные функции. Платформа ВАТС доступна по сервисной модели IaaS/PaaS и в виде гибридного решения, которое иcпользует инфраструктуру заказчика.
¹ Text to Speech, TTS — англ., преобразование текста в речь.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)