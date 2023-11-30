Во весь голос: "Ростелеком" внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

"Ростелеком" расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса "Виртуальная АТС". Новый модуль, реализованный на базе технологии Text-to-Speech (TTS¹), автоматически преобразовывает текстовые данные в голосовые сообщения. Использование такого инструмента автоматизирует опросы и телемаркетинг, позволяя увеличить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами.

Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС "Ростелекoма" в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги "Виртуальная АТС".

"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования технологий, которые лежат в основе наших продуктов и услуг. Запуск модуля TTS является еще одним шагом в этом направлении. Мы уверены, что новый инструмент будет полезен для многих компаний, поможет им сэкономить время и ресурсы", — сказала Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" ПАО "Ростелеком".

Платформа цифровых коммуникаций "Виртуальная АТС" — одно из самых востребованных решений в линейке цифровых сервисов для бизнеса, которые предлагает "Ростелеком". Компания лидирует на российском рынке по количеству клиентов виртуальной АТС. На платформе внедрены такие сервисы, как аналитика речи, колтрекинг, авторизация по звонку и другие интеллектуальные функции. Платформа ВАТС доступна по сервисной модели IaaS/PaaS и в виде гибридного решения, которое иcпользует инфраструктуру заказчика.

¹ Text to Speech, TTS — англ., преобразование текста в речь.