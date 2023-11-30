Александр Анащенко и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития туризма в Самарской области

Новые направления сотрудничества председатель Поволжского банка Сбербанка и глава региона обсудили на выставке-форуме "Россия".

В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко обсудили возможность реализации совместных проектов по повышению туристической привлекательности региона. Главе области провели экскурсию по выставочному павильону Сбера, а также представили платформенные решения, направленные на развитие гостиничной отрасли и туризма.

Компания-партнер Сбера SberDevices представила интерактивное решение для отелей "Салют Отель". Продукт предполагает оснащение гостиничных номеров умными устройствами Sber (телевизорами Sber, ТВ-приставками SberBox, колонками SberBoom), которые обеспечат гостям доступ к онлайн-библиотеке мультимедийных сервисов, упростят навигацию по отелю, предоставят возможность заказывать и оплачивать услуги с помощью виртуального ассистента Салют. Решение разработано специально для гостиничного бизнеса и может адаптироваться под задачи конкретного клиента. Например, на экране телевизора в номере можно транслировать как витрину услуг отеля, так и информацию о местных достопримечательностях, а виртуальный ассистент Салют поможет гостям построить персональный туристический маршрут, расскажет о популярных и знаковых местах для посещения и сообщит интересные факты.

Представители компании СберАналитика показали портрет туриста, который приезжает в Самарскую область. Они отметили, что зачастую регион посещают мужчины (56%), а средний возраст туристов составляет 41 год. Больше всего Самарская область привлекает москвичей и жителей Московской области, оренбуржцев, ульяновцев, жителей Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратовской и Нижегородской областей. Помимо областной столицы, туристы часто посещают Тольятти, Сызрань, Волжский и Ставропольский районы.

"Сбер и правительство Самарской области сотрудничают по многим направлениям. Мы помогаем региону проходить цифровую трансформацию, внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление и социальные сферы, содействуем бизнесу. В последние годы Самарская область активно развивает сферу туризма, и Сбер поддерживает регион в этом направлении. Решения, представленные сегодня, могут прогнозировать и обрабатывать актуальные запросы туристов и совершенствовать сервис для гостей региона", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

"Сбер является одним из крупнейших работодателей в Самарской области, и мы продолжаем сотрудничество в этом направлении. В Самарской области открываются новые офисы, которые работают на всю страну. И это свидетельствует об инвестиционном климате региона, и, конечно, способствует повышению уровня жизни наших граждан. Сотрудничество со Сбером в плане развития информационных технологий, современных подходов в различных сферах - организации труда, экологии, телемедицины - дает колоссальный эффект в повышении качества жизни. И это многие жители Самарской области уже почувствовали на себе", - прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.