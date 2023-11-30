16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Праздник как в детстве: в Самаре запустилась новогодняя акция С помощью методик бережливого производства тольяттинская компания ускорила процесс изготовления деталей для теплообменного оборудования Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске "Навстречу чудесам": торговая сеть "Пятерочка" запустила предновогоднюю акцию в Самаре Минтранс требует 2,7 млрд руб. за срыв сдачи Фрунзенского моста

Государство и Бизнес Экономическая политика

На выставке "Россия" обсудили инвестиционную привлекательность Самарской области

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 ноября, на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ проходит День Самарской области. Одним из центральных событий программы стал круглый стол, посвященный инвестиционному потенциалу региона и его роли в достижении технологического суверенитета.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В обсуждении участвовали представители Минэкономразвития РФ, Госкорпорации ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, а также представители регионального правительства, инвесторы и ректоры вузов.

Модератором встречи стал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Создание инвестиционного климата - длительная, планомерная, системная работа. Каждое значимое мероприятие, проводимое в регионах, на уровне страны или в дружественных государствах, мы используем как возможность рассказать о Самарской области и условиях, созданных здесь для бизнеса, - пояснил глава областного минэкономразвития. - Мы рассказали участникам встречи о новых точках роста: это международный транспортный коридор "Север - Юг", это новая отрасль, связанная с беспилотной авиацией, это и в целом развитие инновационной среды и новых проектов, и подготовка кадров, и наши планы на будущее", - перечислил Дмитрий Богданов.

В ходе обсуждения эксперты поднимали самые разные вопросы, в том числе создание благоприятного инвестиционного климата и роль агентств развития в привлечении бизнеса, а также работа, которую областное правительство ведет с бизнесом. Создание условий для бизнес-сообщества региона ведется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Участники круглого стола также затронули вопрос создания кластера беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области.

"Это большой и важный для нашей страны проект. Реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработки ведущих предприятий Самарской области в сфере авиастроения и двигателестроения", - отметил губернатор Дмитрий Азаров на открытии Дня Самарской области на выставке.

В регионе уже разработана и утверждена программа развития беспилотной авиации до 2030 года. Один из ее ключевых пунктов - создание крупного научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития БАС, где будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.

"Этот проект совсем недавно получил новый экспериментальный правовой режим, который позволяет тестировать беспилотники в таких отраслях, как логистика, мониторинг пожаров, сельское хозяйство, а также получение данных для искусственного интеллекта. Помимо апробации самих дронов, создается большой научно-производственный комплекс, который станет, по сути, одним из ключевых в рамках нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем", - подчеркнул Владимир Волошин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России.

Торжественное открытие Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось в зоне культурных проектов павильона №75 ВДНХ. В нем участвуют представители региональных предприятий, малого бизнеса, а также действующие инвесторы.

Как рассказал Дмитрий Богданов, выставка-форум уже стала площадкой для результативных встреч и переговоров.

"Мы провели серию переговоров как по новым инвестпроектам, так и по действующим, но требующим технологического замещения иностранных поставщиков. И сегодня мы определили дальнейшие действия по целому ряду интересных проектов", - подвел итог Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3