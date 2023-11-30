На выставке "Россия" обсудили инвестиционную привлекательность Самарской области

В четверг, 30 ноября, на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ проходит День Самарской области. Одним из центральных событий программы стал круглый стол, посвященный инвестиционному потенциалу региона и его роли в достижении технологического суверенитета.

В обсуждении участвовали представители Минэкономразвития РФ, Госкорпорации ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, а также представители регионального правительства, инвесторы и ректоры вузов.

Модератором встречи стал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Создание инвестиционного климата - длительная, планомерная, системная работа. Каждое значимое мероприятие, проводимое в регионах, на уровне страны или в дружественных государствах, мы используем как возможность рассказать о Самарской области и условиях, созданных здесь для бизнеса, - пояснил глава областного минэкономразвития. - Мы рассказали участникам встречи о новых точках роста: это международный транспортный коридор "Север - Юг", это новая отрасль, связанная с беспилотной авиацией, это и в целом развитие инновационной среды и новых проектов, и подготовка кадров, и наши планы на будущее", - перечислил Дмитрий Богданов.

В ходе обсуждения эксперты поднимали самые разные вопросы, в том числе создание благоприятного инвестиционного климата и роль агентств развития в привлечении бизнеса, а также работа, которую областное правительство ведет с бизнесом. Создание условий для бизнес-сообщества региона ведется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Участники круглого стола также затронули вопрос создания кластера беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области.

"Это большой и важный для нашей страны проект. Реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработки ведущих предприятий Самарской области в сфере авиастроения и двигателестроения", - отметил губернатор Дмитрий Азаров на открытии Дня Самарской области на выставке.

В регионе уже разработана и утверждена программа развития беспилотной авиации до 2030 года. Один из ее ключевых пунктов - создание крупного научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития БАС, где будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.

"Этот проект совсем недавно получил новый экспериментальный правовой режим, который позволяет тестировать беспилотники в таких отраслях, как логистика, мониторинг пожаров, сельское хозяйство, а также получение данных для искусственного интеллекта. Помимо апробации самих дронов, создается большой научно-производственный комплекс, который станет, по сути, одним из ключевых в рамках нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем", - подчеркнул Владимир Волошин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России.

Торжественное открытие Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось в зоне культурных проектов павильона №75 ВДНХ. В нем участвуют представители региональных предприятий, малого бизнеса, а также действующие инвесторы.

Как рассказал Дмитрий Богданов, выставка-форум уже стала площадкой для результативных встреч и переговоров.

"Мы провели серию переговоров как по новым инвестпроектам, так и по действующим, но требующим технологического замещения иностранных поставщиков. И сегодня мы определили дальнейшие действия по целому ряду интересных проектов", - подвел итог Дмитрий Богданов.