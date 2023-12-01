АвтоВАЗ начнет серийное производство Lada Iskra в начале 2025 года

Начало серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти намечено на начало 2025 г., пишет auto.1prime.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Еще новая модель — это автомобиль Lada Iskra. Старт ее производства запланирован на самое начало 2025 года и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе", — рассказал топ-менеджер в рамках мероприятия на выставке "Россия".

Изначально АвтоВАЗ планировал запуск ее производства на конец 2024 года.