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Автопром Машиностроение

"Первые ласточки": автогигант из Китая привез в Россию легковые автомобили DONGFENG

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом 2023 года компания "Мотор-Инвест" объявила о подписании эксклюзивного контракта на поставку автомобилей DONGFENG. В октябре первый дилерский центр Дунфэн уже открыл свои двери в Самаре. Располагается шоу-рум на выезде из города по адресу: 24 км Московского шоссе, дом 3, строение 1.

Фото: предоставлено ООО "Север-Авто"

Dongfeng Motor Corporation (Дунфэн — "восточный ветер") — крупнейшая китайская автомобилестроительная компания, входит в "большую четвёрку" мировых игроков, выпускает 3,2 млн автомобилей в год и экспортирует их более чем в 100 стран мира. Дунфэн является технологическим партнером таких брендов, как Citroen, Nissan и Renault, а также главным акционером VOLVO Trucks и производителем электромобилей будущего.

Более полувека назад Дунфэн начинал как завод по производству военных грузовиков, да и в России вначале был представлен грузовой сегмент бренда. Можно сказать, что "Мотор-Инвест" привез в Россию "первых ласточек" — легковые автомобили DONGFENG. Кстати, их эмблема — две танцующие на ветру ласточки, олицетворение трудолюбия, ловкости и красоты.

Располагайтесь поудобнее, поехали

До Самары к ноябрю доехало две модели: бизнес-класс Aeolus Shine Max и дизельный пикап DF6. Философия Shine Max — путь золотой середины, главный залог успеха китайцев. Создатели представили свой оптимальный бизнес-седан, объединяющий надежность, стиль, комфорт и технологии по разумной цене.

Под капотом — турбо-двигатель с технологией Mach Power мощностью 190 л. с. и крутящим моментом 320 Нм. Агрегат показывает динамичный разгон, уверенные обгоны и прекрасное взаимопонимание с 7-ступенчатым роботом Getrag.

Еще одно преимущество Dongfeng Aeolus Shine Max — простор бизнес-класса даже на задних сиденьях. Кресло водителя с поясничной поддержкой оснащено не только вентиляцией и шестью регулировками с памятью, но и функцией массажа.

Нет дорог, есть Dongfeng DF6

Настоящая рабочая лошадка, которой будут рады и трудяги-фермеры, и любители активного отдыха вне цивилизации — это пикап Dongfeng DF6. Благодаря мощному двигателю, полному приводу 4WD, надежной рамной конструкции и высокому дорожному просвету 220 мм, этот пикап без проблем преодолевает бездорожье и позволяет наслаждаться любимыми хобби на бескрайних просторах России.

Автомобиль также оснащен передовыми системами безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров во время поездки. Это включает в себя электронную систему стабилизации, подушки безопасности, панорамную камеру с обзором на 360°, антипробуксовочную систему.

Богатый выбор

Такой выбор моделей для старта в России не случаен — Dongfeng объединяет два направления: интеллект плюс гармония и военное качество.

Как объяснил Павел Атанов, генеральный директор Dongfeng Центр Самара и Тойота Центр Самара Север, Дунфэн является технологическим партнером в Китае не только Nissan, но и таких концернов, как Honda, Peugeot и Citroen, соответственно черпая технологии из партнерства с этими брендами.

"В будущем году мы ожидаем значительное — до 11 моделей, расширение линейки Dongfeng на российском рынке", — поделился Павел Атанов.

Первый из новичков, кого стоит упомянуть 7-местный кроссовер Dongfeng 580. В начале следующего года этот ряд дополнят 4 новые модели под индексами 500, 600, ix5 и ix7.

Dongfeng 500 — это бюджетный ценовой сегмент B-класса. "Шестисотый" будет позиционироваться как "яркий и притягательный паркетник". Купе-кроссовер ix5 обладает модным спортивным дизайном и богатым функциональным оснащением. Первой полноприводной моделью станет большой семиместный кроссовер Dongfeng ix7.

Линейка Aeolus будет расширена сразу тремя новыми кроссоверами: AX7, Mage и Huge. Aeolus AX7 — универсальный городской кроссовер, ориентированный на молодежь, близкий к паркетнику Kia Sportage. Стильный и технологичный кроссовер Mage адресован модным и прогрессивным покупателям. Первые две новинки будут из класса SUV-С, за SUV-D-сегмент ответит полноразмерная модель Aeolus Huge — премиальный кроссовер с обилием современных технологий, брутальным дизайном и просторным салоном.

Бюджетный Dongfeng Shine — также новый игрок на российском авторынке. Модель обещает привнести новизну и инновации в сегмент демократичных седанов в России, предлагая современные технологии и эффективность по конкурентоспособной цене в сочетании с качеством.

Приятно познакомиться

Перед Новым годом "Dongfeng Центр Самара" решил быть ближе к своим покупателям — до 15 декабря с Aeolus Shine Max можно познакомиться вживую, приехав в ТЦ "Космопорт".

На этой же точке можно записаться на тест-драйв в удобное время. Также консультанты расскажут, как оформить рассрочку на покупку или воспользоваться новой программой trade-in со скидкой до 180 тысяч рублей.

Информацию можно уточнить и непосредственно в дилерском центре Dongfeng. Например, на все модели действует предложение по программе беспроцентной рассрочки с первоначальным взносом 0% и без переплат. На все автомобили распространяется гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега.

* А ещё с 1 декабря -23 декабря  в Dongfeng Центр Самара действует уникальное новогоднее предложение, вместе с новым автомобилем Dongfeng вы получаете 5  регламентных ТО  от официального дилера.

"Dongfeng Центр Самара" — Официальный дилер Dongfeng в г. Самара

Компания занимается продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей марки Dongfeng, реализацией запасных частей в розницу и на заказ

г. Самара, тер.24 км Московского шоссе, д. 3, стр. 1, помещ.5

7 (846) 213-03-13

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

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