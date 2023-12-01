В Самаре открыли памятник "Первый учитель"

В пятницу, в Самаре открыли скульптурную композицию "Первый учитель".
Она располагается в сквере на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная.
"Скульптура сделана так, чтобы каждый смог на мгновение вернуться за парту, вспомнить то время, когда перед тобой — огромный мир, который тебе открывает учитель.
Сколько бы нам ни было лет, через всю жизнь мы несем воспоминания о нашем первом учителе, храним его имя и голос в самом сердце. Он открывает нам интересный мир предметов и наук, прививает желание познавать новое, учит понимать окружающий мир, дружить, уважать и любить.
Символично, что мы открываем скульптуру в этом году. Ведь в знак высочайшего признания профессии учителя он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом "Педагога и наставника". От личного примера учителя, его квалификации, терпения и умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит — будущее нашей страны.
Уверена, что эта скульптурная композиция полюбится самарцам и найдет отклик в сердце каждого!", - сообщила глава города Елена Лапушкина.
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))