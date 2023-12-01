В Самаре открыли памятник "Первый учитель"

В пятницу, в Самаре открыли скульптурную композицию "Первый учитель".

Она располагается в сквере на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная.

"Скульптура сделана так, чтобы каждый смог на мгновение вернуться за парту, вспомнить то время, когда перед тобой — огромный мир, который тебе открывает учитель.

Сколько бы нам ни было лет, через всю жизнь мы несем воспоминания о нашем первом учителе, храним его имя и голос в самом сердце. Он открывает нам интересный мир предметов и наук, прививает желание познавать новое, учит понимать окружающий мир, дружить, уважать и любить.

Символично, что мы открываем скульптуру в этом году. Ведь в знак высочайшего признания профессии учителя он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом "Педагога и наставника". От личного примера учителя, его квалификации, терпения и умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит — будущее нашей страны.

Уверена, что эта скульптурная композиция полюбится самарцам и найдет отклик в сердце каждого!", - сообщила глава города Елена Лапушкина.