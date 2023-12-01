"Газпром межрегионгаз Самара" спишет пени абонентам в рамках акции "Погаси долги — спишем пени за просроченную задолженность*". Акция стартует 1 декабря и продлится до 31 декабря 2023 года включительно.
Войти в новый год без долгов могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" и потребители "Газпром газораспределение Самара" — физические лица, использующие природный газ для коммунально-бытовых нужд. Оплату необходимо произвести до конца текущего года любым удобным способом и полностью погасить долг, накопленный на 1 декабря (с учетом переданных показаний до 30.11.2023).
Воспользоваться условиями акции могут также граждане, заключившие соглашение о реструктуризации задолженности и оплатившие в декабре первоначальный взнос в размере 30% от общей суммы задолженности, если она не превышает 50 тысяч рублей, и 20% для абонентов с задолженностью свыше 50 тысяч рублей.
Накопленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за январь 2024 года и в "Личном кабинете".
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции можно на официальных сайтах компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".
*Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету по состоянию на 1 декабря 2023 года, госпошлина, услуги по отключению/подключению природного газа.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")