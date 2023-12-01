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Газовая отрасль ТЭК

Для потребителей газа в Самарской области весь декабрь действует акция "Погаси долги — спишем пени"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром межрегионгаз Самара" спишет пени абонентам в рамках акции "Погаси долги — спишем пени за просроченную задолженность*". Акция стартует 1 декабря и продлится до 31 декабря 2023 года включительно.

Войти в новый год без долгов могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" и потребители "Газпром газораспределение Самара" — физические лица, использующие природный газ для коммунально-бытовых нужд. Оплату необходимо произвести до конца текущего года любым удобным способом и полностью погасить долг, накопленный на 1 декабря (с учетом переданных показаний до 30.11.2023).

Воспользоваться условиями акции могут также граждане, заключившие соглашение о реструктуризации задолженности и оплатившие в декабре первоначальный взнос в размере 30% от общей суммы задолженности, если она не превышает 50 тысяч рублей, и 20% для абонентов с задолженностью свыше 50 тысяч рублей.

Накопленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за январь 2024 года и в "Личном кабинете".

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции можно на официальных сайтах компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

*Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету по состоянию на 1 декабря 2023 года, госпошлина, услуги по отключению/подключению природного газа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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