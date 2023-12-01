"Газпром межрегионгаз Самара" спишет пени абонентам в рамках акции "Погаси долги — спишем пени за просроченную задолженность*". Акция стартует 1 декабря и продлится до 31 декабря 2023 года включительно.

Войти в новый год без долгов могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" и потребители "Газпром газораспределение Самара" — физические лица, использующие природный газ для коммунально-бытовых нужд. Оплату необходимо произвести до конца текущего года любым удобным способом и полностью погасить долг, накопленный на 1 декабря (с учетом переданных показаний до 30.11.2023).

Воспользоваться условиями акции могут также граждане, заключившие соглашение о реструктуризации задолженности и оплатившие в декабре первоначальный взнос в размере 30% от общей суммы задолженности, если она не превышает 50 тысяч рублей, и 20% для абонентов с задолженностью свыше 50 тысяч рублей.

Накопленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за январь 2024 года и в "Личном кабинете".

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции можно на официальных сайтах компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

*Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету по состоянию на 1 декабря 2023 года, госпошлина, услуги по отключению/подключению природного газа.