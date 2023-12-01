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ДТП Происшествия

В ДТП на трассе Самара — Бугуруслан погибла многодетная мать

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности трагического ДТП, произошедшего в Кинель-Черкасском районе.

Напомним, 1 декабря, в 10:30, автомобилистка на Lada Granta на 106 км трассы Самара — Бугуруслан выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster. В результате автомобилистка погибла.

Как выяснилось, в машине с 31-летней женщиной было двое детей — трехлетний мальчик и 10-месячная девочка. Они в итоге попали в больницу. При этом всего у автомобилистки четверо детей — оставшиеся двое были дома.

Также стало известно, что с травмами госпитализировали и водителя Renault.

Домой к погибшей выехали участковый и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для оказания помощи детям женщины семи и восьми лет.

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