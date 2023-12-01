В ДТП на трассе Самара — Бугуруслан погибла многодетная мать

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности трагического ДТП, произошедшего в Кинель-Черкасском районе.
Напомним, 1 декабря, в 10:30, автомобилистка на Lada Granta на 106 км трассы Самара — Бугуруслан выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster. В результате автомобилистка погибла.
Как выяснилось, в машине с 31-летней женщиной было двое детей — трехлетний мальчик и 10-месячная девочка. Они в итоге попали в больницу. При этом всего у автомобилистки четверо детей — оставшиеся двое были дома.
Также стало известно, что с травмами госпитализировали и водителя Renault.
Домой к погибшей выехали участковый и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для оказания помощи детям женщины семи и восьми лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!