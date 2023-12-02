Интернет-мошенник выманил 78 тыс. руб. и девушки, хотевшей купить елочные игрушки

В Тольятти мошенник провернул аферу с елочными игрушками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

23-летняя директор хотела купить партию елочных игрушек и обратилась по объявлению в социальной сети. Она договорилась с продавцом, который пообещал, что отправил товар через транспортную компанию после полной предоплаты.

Потерпевшая перевела ему 78 тыс. руб. и получила транспортную накладную. Однако в транспортной компании ей сказали, что документ поддельный и игрушки ей никто не отправлял.

Теперь полицейские возбудили уголовное дело и пытаются найти злоумышленника.