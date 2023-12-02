Интернет-мошенник выманил 78 тыс. руб. и девушки, хотевшей купить елочные игрушки

В Тольятти мошенник провернул аферу с елочными игрушками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
23-летняя директор хотела купить партию елочных игрушек и обратилась по объявлению в социальной сети. Она договорилась с продавцом, который пообещал, что отправил товар через транспортную компанию после полной предоплаты.
Потерпевшая перевела ему 78 тыс. руб. и получила транспортную накладную. Однако в транспортной компании ей сказали, что документ поддельный и игрушки ей никто не отправлял.
Теперь полицейские возбудили уголовное дело и пытаются найти злоумышленника.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.