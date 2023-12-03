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Преступления Происшествия

В с. Кошки задержан водитель с поддельными "правами"

КОШКИ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью на ул. Новая в с. Кошки сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Volkswagen Passat. Во время административной процедуры 30-летний водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в его подлинности.

Сотрудники ДПС изъяли предъявленный местным жителем документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что бланк выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет за 35 тыс. руб., чтобы в дальнейшем предъявлять его по требованию сотрудников ГАИ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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