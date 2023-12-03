Житель Нефтегорского района за хранение наркотиков приговорен к исправительным работам и принудительному лечению

В марте текущего года сотрудниками полиции Нефтегорского района в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища мужчины на предмет наличия наркотиков.

В кухне на плите полицейские обнаружили и изъяли кастрюлю с жидким веществом растительного происхождения, из шкафа на балконе — части растений в высушенном и измельченном виде. Как пояснил хозяин дома, это дикорастущая конопля, которую он нарвал в июле в одном из СНТ, высушил и хранил для собственного употребления.

Экспертиза показала, что части растений являются наркотическим средством марихуана, общим весом более 32 гр, а жидкость — гашишное масло, весом более 6 гр, что законодатель относит к крупному и значительным размерам.

Следственным отделом МО МВД России "Нефтегорский" задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Нефтегорский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год два месяца с удержанием в доход государства пяти процентов заработка.

Кроме того, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 72.1 УК РФ, преступник обязан пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.