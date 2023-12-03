АвтоВАЗ возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в версии 2024 модельного года. Внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту "Евро-5".
Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada. Автомобили, соответствующие стандарту "Евро-5", прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т. д.
Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках NIVA после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний. АБС позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
АБС и эко-стандарт "Евро-5" доступны на всех комплектациях внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Также на топ-версиях Lada Niva Travel стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес.
Рекомендованная розничная цена на Lada Niva Legend 2024 модельного года составит от 927,5 тыс. руб., на Lada Niva Travel — от 1 215 500 рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы