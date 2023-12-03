АвтоВАЗ возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в версии 2024 модельного года. Внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту "Евро-5".

Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada. Автомобили, соответствующие стандарту "Евро-5", прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т. д.

Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках NIVA после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний. АБС позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

АБС и эко-стандарт "Евро-5" доступны на всех комплектациях внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Также на топ-версиях Lada Niva Travel стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес.

Рекомендованная розничная цена на Lada Niva Legend 2024 модельного года составит от 927,5 тыс. руб., на Lada Niva Travel — от 1 215 500 рублей.