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В Сызрани разыскивают подозреваемого в краже

СЫЗРАНЬ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратилась местная 72-летняя жительница с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 15 ноября, находясь в аптеке на ул. Советской, совершил хищение кошелька с 7,2 тыс. рублей.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения на которых зафиксирован момент хищения. 

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску злоумышленника и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, европейской внешности, среднее телосложение, рост 175-180 см.

Был одет: вязанная шапка, короткий пуховик и джинсы черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)33-38-66, 8(8464)35-50-37, 8-902-426-34-70, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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